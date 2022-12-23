Совфед вводит квоту на обучение в вузах героям СВО и ряду категорий детей военных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Совет Федерации одобрил закон о введении специальной квоты для героев специальной военной операции на Украине при поступлении в высшие учебные заведения, передает РИА Новости.

Изменения вносятся в закон "Об образовании в РФ". Документ предусматривает, что герои РФ и лица, награжденные тремя орденами Мужества, смогут поступить в вузы без вступительных испытаний. Квота предлагаемых им мест должна составлять 10%.

Аналогичная мера предусмотрена для приоритетного зачисления в университеты детей военнослужащих, которые были ранены, получили увечья и контузии в зоне боевых действий.

Ранее Госдума поддержала поправку, согласно которой детям участников специальной военной операции РФ на Украине предоставят бюджетные места для обучения в вузах. Речь идет о поступлении на программы бакалавриата.

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