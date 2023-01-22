Депутат Госдумы опровергла исключение "Архипелаг ГУЛАГ" из школьной программы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова опровергла возможность исключения произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" из школьной программы. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Вопрос об исключении произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" не стоял и не стоит. Он не выносился ни на площадку "Единой России", ни фракции партии в Госдуме", – сказала Казакова.

По словам депутата, вопрос исключения не поднимался и в профильном думском комитете и с профессиональным сообществом.

Кроме того, Казакова подтвердила, что роман Александра Фадеева "Молодая гвардия" вновь включен в школьную программу по литературе.

Казакова заявила, что исключение или введение того или иного произведения в школьную программу – это сложный вопрос, а также занимает много времени. Депутат сказала, что был создан закон, который защищает такие школьные предметы, как история и литература.

"В соответствие с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны", – сказала Казакова.

Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин сказал, что произведение "Архипелага ГУЛАГ" могут вывести из школьной программы по литературе.

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