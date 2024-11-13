Родители столичных девятиклассников приглашены на профориентационную встречу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Профориентационная встреча для родителей девятиклассников состоится в центре "Профессии будущего" 16 ноября. На ней взрослые узнают о востребованных сегодня профессиях, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Программу встречи разработали специально с учетом пожеланий и вопросов как самих родителей, так и школьников, рассказал руководитель центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

"Мы обсуждали, спорили, советовались с экспертами, совершенствовали наши технологии и в этом сезоне готовы предложить самый модный и современный подход к профориентации", – отметил он.

Эксперты расскажут, какие на сегодняшний день доступны отрасли городской экономики, о перспективах и возможностях среднего профессионального образования (СПО). В свою очередь, сотрудники колледжей поделятся, как складывается карьера выпускников СПО. На встречу также были приглашены работодатели, которые подготовят презентации ведущих экономических отраслей.

Знакомство с востребованными специальностями в центре "Профессии будущего" является первым этапом программы комплексной профориентации для столичных девятиклассников. Например, ребят ждут показы в 5D-кинотеатре, экскурсия, а также интерактивные мероприятия, на которых школьники смогут попробовать себя в роли токаря, сварщика, пекаря и других специалистов с помощью VR-технологий.

Еще ребят ждет профориентационное тестирование, индивидуальные консультации карьерных наставников и встречи с представителями московских колледжей. Для родителей и классных руководителей также пройдут экспертные сессии, на которых они смогут познакомиться с проектом.

Помимо этого, эксперты разработали профориентационное тестирование, индивидуальные консультации с карьерными наставниками и встречи с представителями московских колледжей. Родители и классные руководители также смогут посетить экспертные сессии, на которых они смогут познакомиться с проектом.

На портале напомнили, что в текущем году по результатам приемной кампании 76% из тех, кто поступил в колледжи города на бюджет, были участниками программы комплексной профориентации. При этом всего за минувший учебный год ее прошли более 60 тысяч девятиклассников.

Тем временем студенты столичных вузов смогут принять участие в специальной экскурсионной программе департамента культурного наследия города. Она будет организована в рамках молодежного форума "Наследие" и продлится до 21 ноября включительно.

В 2024 году в рамках программы состоится около 250 экскурсий. Их участники смогут посетить Английский клуб на Тверской улице, а также увидеть Северный речной вокзал на Ленинградском шоссе, усадьбу Барышникова и здание Центросоюза на Мясницкой улице, которое было возведено по проекту архитектора Ле Корбюзье.

