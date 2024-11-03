Собянин рассказал, что осенний фестиваль колледжей в Москве посетили 30 тысяч человек

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Осенний фестиваль колледжей в Москве посетили 30 тысяч человек, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В ходе мероприятия детям и их родителям представилась возможность познакомиться с ведущими учреждениями профобразования и ключевыми работодателями столицы.

Для нынешних школьников проводилось профориентационное тестирование. Для них также организовали практические мастер-классы и прочие активности. Например, они могли научиться делать базовую сердечно-легочную реанимацию, изучить устройство дрона или попробовать себя в роли сварщика на виртуальном тренажере.

При этом центральной площадкой фестиваля 26 и 27 октября стал Московский дворец пионеров на Воробьевых горах. Там побывали более 20 тысяч человек. В Большом гостином зале им представили 48 московских колледжей.

С 28 октября фестиваль продолжился на базе самих колледжей. Для школьников там организовали 200 захватывающих мастер-классов, связанных с различными профессиями.

Кроме того, в центре "Профессии будущего" пройдет фестиваль "Карьера 5 звезд", на котором участникам предложат пообщаться с работодателями из индустрии гостиничного бизнеса и пройти собеседования. На мероприятии будут представлены вакансии и для тех, кто хочет начать работу в гостиничном бизнесе, и для опытных специалистов.