Проект "Школа самокатов" для восьмиклассников запущен в Москве

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В Москве запустили образовательный проект "Школа самокатов", организованный для учащихся восьмых классов, рассказал замглавы департамента образования и науки столицы Антон Молев.

"Этот проект ориентирован на школьную аудиторию. Это ребята, которые вот уже еще чуть-чуть и станут совсем взрослыми школьниками, но пока это восьмиклассники. То есть те ребята, которые еще пока управлять самокатом не могут", – отметил он.

Предполагается, что занятия будут проводиться в 13 центрах, которые были выбраны так, чтобы от них было как можно удобнее добираться до мест проживания учеников и школ. В течение учебного года проект охватит около 100 тысяч восьмиклассников.

Проект запустили на базе Центра детского и юношеского творчества "Бибирево", планируя таким образом сократить детский травматизм, популяризировать безопасность дорожного движения и обучить детей основам безопасного управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Уроки по безопасному вождению самокатов будут организованы при поддержке департамента образования и науки столицы.

В ходе занятий школьникам расскажут о правилах дорожного движения для СИМ, а также принципах работы и конструкции электросамокатов. После этого восьмиклассники пройдут тестирование на определение уровня физической подготовки, реакции и концентрации для управления СИМ, а затем закрепят полученные навыки на специально подготовленной трассе с использованием электросамоката.

Проект должен быть реализован в каждом административном округе Москвы на базе учреждений дополнительного образования.

Тем временем сервисы аренды электросамокатов продолжат работать в столице до середины ноября. Несмотря на прохладную погоду, пользователи выбирают этот экологичный транспорт, поэтому сервис не будет останавливаться, пока на улице держится плюсовая температура.

При этом на время снега и осадков аренду электросамокатов будут ставить на паузу.

