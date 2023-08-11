Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

До конца года в Москве построят более 40 детских садов и школ. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью телеканалу Москва 24.

Бочкарев рассказал, что за последний период было введено свыше 60 объектов социального назначения. Он выделил большой блок – возведение ультрасовременных и супероснащенных объектов медицинского назначения, объектов здравоохранения.

Заммэра уточнил, что в Москве ввели современный комплекс – больницу имени Логинова. Это медучреждение оснастили по последнему слову техники. В комплексе будут проводить самые сложные операции для жителей Москвы и России.

Бочкарев рассказал, что в Москве строится большое количество флагманских корпусов при больницах, где будут выполняться экстренные и плановые операции. Сейчас введены блоки при НИИ СП имени Склифосовского и ГКБ имени Вересаева. В планах ввести флагманские центры при ГКБ имени Боткина, ГКБ № 15 имени О. М. Филатова до конца 2023 года.

Заммэра добавил, что завершилось возведение детского корпуса многопрофильного клинического центра "Коммунарка". В настоящее время осталось достроить корпус лучевой терапии.

"Мы создаем не только здания красивого вида и красивых фасадов. Внутреннее оснащение, внутренняя логистика, процессы, которые мы с коллегами разработали, они позволят людям оказывать более качественную помощь", – сказал Бочкарев.

Он объяснил, что при строительстве отраслевых объектов здравоохранения необходимо решать комплекс задач и мер.

Бочкарев заявил, что в 2023 году будут сданы более 40 школ и детских садов. Часть из них подготовят к 1 сентября. Он отметил большое количество построенных спортивных объектов разного назначения, разного масштаба, в том числе и многофункциональных, которые готовятся к сдаче в Некрасовке.

Полное интервью с заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым смотрите 11 августа в 17:30.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в рамках реализации 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в восьми столичных округах построят 24 школы и детских сада.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман сообщил, что около 13 проектов КРТ предусматривают возведение почти 3,5 миллиона "квадратов" жилья и более 2,5 миллиона "квадратов" общественно-деловой недвижимости.



Современную школу откроют в Молжаниновском районе столицы к 1 сентября