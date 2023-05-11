Монолитные конструкции здания детского сада заканчивают возводить в Бескудниковском районе

Фото: Депстрой

На улице Дубнинской в Бескудниковском районе Москвы заканчивают возводить монолитные конструкции первого этажа здания детского сада. Об этом сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"На улице Дубнинской появится детский сад на 350 мест. В настоящее время завершается возведение монолитных конструкций первого этажа здания", – рассказал он.

В будущем детском саду организуют 14 групп, а также пространства для занятий спортом и музыкой. В учреждении также разместятся кружковая, медицинский кабинет и пищеблок.

Первый этаж здания будет предназначен для бассейна с ванной 3х6 метров.

До этого стало известно, что в столичном районе Аэропорт завершают отделку фасадов здания детского сада. Фасады будут облицованы керамогранитной плиткой песочных оттенков. Помимо этого, на них появятся изображения жирафа, птиц, динозавра и других животных.



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