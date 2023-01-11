Ни один школьный класс в Москве не закрыт на карантин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичных школах ни один класс не был переведен на карантин в связи с распространением гриппа и ОРВИ, все ученики продолжают посещать занятия в обычном режиме. О этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки столицы.

"По данным управления Роспотребнадзора по Москве, в столице уже шестую неделю отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. По состоянию на 11 января карантины школы не объявляли. То есть ни один класс не закрыт на карантин, что свидетельствует о стабильной эпидситуации", – заявили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что в школах соблюдаются все установленные противоэпидемические требования: проводится термометрия, в помещениях поддерживается комфортная температура, школьников опрашивают по поводу самочувствия. Также во всех образовательных учреждениях имеются антисептики для обработки рук.

"В классах, кабинетах и группах проводятся проветривание и обеззараживание воздуха безопасными для детей бактерицидными лампами закрытого типа. При наличии признаков ОРВИ ученики и сотрудники в школу не допускаются", – говорится в материале.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России в первую неделю января снизилась на 52%. При этом в ведомстве отметили, что эпидемиологическая обстановка в стране по-прежнему остается сложной. Это объясняется тем, что в период праздников люди реже обращались за медпомощью, однако теперь ожидается рост числа обращений.



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