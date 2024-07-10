Минпросвещения предложило ввести именные стипендии для студентов педвузов

Фото: 123RF/seventyfour74

Минпросвещения предложило учредить для студентов педагогических вузов и специальностей стипендии имени великих педагогов. Проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

Выплаты в размере 15 тысяч рублей в месяц предлагается начать с 1 сентября 2025 года. Всего хотят учредить по 10 стипендий для каждой группы направлений:

стипендии имени советского педагога и писателя Антона Макаренко – для студентов педагогических специальностей по русскому языку, литературе, иностранным языкам, начальному образованию;

стипендии имени советского педагога Василия Сухомлинского – студентам, будущим учителям математики, информатики, физики и экономики;

стипендии имени русского педагога Константина Ушинского для учащихся направлений биологии, химии и географии;

стипендии имени педагога и психолога Льва Выготского для студентов творческих направлений, физической культуры, технологии и безопасности жизнедеятельности.

Также для студентов педагогических специальностей в области истории, обществознания и права предлагается учредить 10 стипендий имени русского писателя и историка Николая Карамзина.

Ранее Минобрнауки РФ предложило ввести для учащихся в вузах родителей с детьми дошкольного возраста дополнительную ежемесячную социальную стипендию.

Министерство направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект "Семья" ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ.

Согласно данным Минобрнауки, в 452 российских университетах уже выплачивается материальная помощь женщинам, родившим ребенка во время обучения, а в 347 вузах предоставляют материальную поддержку одиноким матерям или отцам.

