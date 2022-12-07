В РФ предложили отложить выдачу грантов иностранным студентам до 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минобрнауки предложило отложить программу финансовой помощи талантливым иностранным студентам, обучающимся в России, до 2025 года. Соответствующий проект опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Министерство предложило рассмотреть эту инициативу из-за геополитической ситуации и ограниченных возможностей федерального бюджета. В рамках проекта поддержка оказывалась победителям олимпиад школьников в странах СНГ, членам национальных сборных команд и другим людям.

В Минобрнауки рассказали РБК, что система начнет действовать с 2025 года. В министерстве добавили, что интерес к российскому высшему образованию среди иностранных студентов увеличивается из года в год, а больше всего студентов приезжает из Украины, Китая, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Вьетнама, Сирии, Афганистана и Киргизии.

Программы поддержки предполагала ежемесячные выплаты в размере 13,6 тысячи рублей для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, оплату транспорта до места обучения и поездки на Родины при условии промежуточной аттестации с оценками "хорошо" или "отлично".

Ранее сообщалось, что примерно 51% россиян поддерживают отмену льгот при поступлении в высшие учебные заведения. При этом 22% опрошенных выразили мнение, что льготы необходимо распространить только на отличников и медалистов. А 8% поддержали особые условия при поступлении для победителей конкурсов и олимпиад по профильным предметам.



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