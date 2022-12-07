Столичные выпускники впервые напишут пробные ЕГЭ по выбранным предметам 8 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Схожие с форматом ЕГЭ общегородские контрольные по биологии, истории и литературе для учеников 11 классов пройдут в столичных школах 8 декабря. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Подобные контрольные работы организовали в школах города для более тщательной подготовки к экзаменам и последующего поступления в университет. Поучаствовать в них могут только те выпускники, которые прошли регистрацию на ЕГЭ по вышеуказанным дисциплинам. На контрольных школьники проверят уровень своих знаний перед реальными экзаменами.

Отмечается, что оценки на пробных работах в формате ЕГЭ никак не повлияют на итоговые результаты по предмету. Свои баллы участники контрольных узнают не позднее 21 декабря в личном кабинете на mos.ru.

Ранее сообщалось, что родителей выпускников 11-х классов пригласили присоединиться к пробным ЕГЭ в формате контрольной работы. Они смогут ознакомиться с предстоящими экзаменами. Замруководителя департамента Наталия Киселева утверждает, что посредством этого родители поддержат своих детей в период подготовки.

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