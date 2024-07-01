В Тамбовской области пройдет проверка после обвинений выпускницы в адрес местного колледжа

Фото: телеграм-канал "Татьяна Котельникова"

В социальных сетях появилось и активно комментируется видео, на котором выпускница Тамбовского областного медицинского колледжа эмоционально высказывается в адрес образовательного учреждения. На ситуацию в своем телеграм-канале отреагировала министр образования и науки региона Татьяна Котельникова.

На кадрах видеозаписи, о которой идет речь, выпускница Дарья Петрунина попросила передать ей микрофон на церемонии вручения дипломов. Девушка выступила с обвинениями в адрес педагогического состава, заявив о недостатке профессионализма, рассказала о парах, которые могли проводиться в 10 часов вечера, а также напомнила, что во время поступления ее группы не было организовано посвящение в студенты.

Также Петрунина упомянула, что имеет обиду на колледж, и обратила внимание, что недовольна своей оценкой за выпускную квалификационную работу, которую ей не удалось изменить даже после пересдачи.

"Не можем оставить это без внимания. Хочу заметить, что медицинский колледж ведет свою историю с 1868 года. Более чем за 150 лет подготовлены более 50 000 средних медицинских работников разных специальностей", – прокомментировала министр.

Котельникова добавила, что по всем озвученным выпускницей фактам будет организована проверка. Кроме того, министр пообещала лично пообщаться с выпускниками образовательного учреждения, чтобы обсудить возникшие у них вопросы.

Ранее произошел инцидент в период проведения ЕГЭ в московской школе. На одном из экзаменов школьница самостоятельно сдала телефон перед началом аттестации, но организаторы все равно решили не допустить ее до сдачи. Из-за этого возможность пересдать естествознание должна была представиться девушке только через год, что не позволило бы ей поступить в вуз этим летом. Однако в Депобразования столицы приняли во внимание обстоятельства случившегося и заявили, что выпускнице разрешили сдать экзамен в резервный день.

