Радиатор "Союза МС-22" получил внешний пробой – "Роскосмос"

Фото: roscosmos.ru/Олег Новицкий

Специалисты предприятий "Роскосмоса" пришли к заключению, что причиной пробоя радиатора пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" стало внешнее механическое повреждение. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

Выводы двух рабочих групп, сформированных для установления причин нештатной ситуации и ее устранения, были озвучены на совещании, которое состоялось в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения 27 декабря.

"Установлено, что пробой радиатора системы терморегулирования корабля произошел из-за внешнего механического повреждения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экспертная комиссия примет организационные решения по дальнейшей работе космонавтов, наземных специалистов и возможному изменению программы полетов станции в январе.

О повреждении внешней обшивки космического корабля "Союз МС-22" стало известно 15 декабря. Тогда диагностическая система зафиксировала снижение давления в системе охлаждения.

По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, повреждение радиатора "Союза" могло произойти в результате его столкновения с микрометеоритом или фрагментом космического мусора.

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