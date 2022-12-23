Российские космонавты приготовят салат оливье для новогоднего стола на МКС

Фото: roscosmos.ru

Российские космонавты приготовят салат оливье для новогоднего стола на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила космонавт Анна Кикина.

"На Новый год планируем сделать салат оливье. У нас есть даже майонез. Так что в предвкушении", – цитирует ее ТАСС.

Также космонавт сообщила, что станцию украсили новогодними украшениями. Возможно, космонавты Анна Кикина, Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев наденут праздничные костюмы, которые создадут из имеющегося на борту реквизита.

Кикина отметила чудесное настроение в преддверии Нового года и пожелала каждому россиянину достичь своих целей в 2023 году.

Ранее сообщалось, что новый экипаж корабля Crew Dragon-6 с россиянином Андреем Федяевым на борту отправится на МКС не раньше середины февраля. Запуск состоится с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Помимо россиянина, в экипаж войдут два американца Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.



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