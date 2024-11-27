Магнитная буря может накрыть Землю 28–29 ноября

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Слабая магнитная буря может накрыть Землю в ночь на пятницу, 29 ноября, и продержаться до утра, следует из графика, опубликованного на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Магнитные возмущения могут накрыть планету и в период с 18:00 до 21:00 в четверг, 28 ноября. При этом сама буря класса G1 должна начаться по прогнозу примерно в 00:00 в пятницу. Днем магнитосфера немного успокоится, однако ближе к 18:00 буря усилится до среднего класса (G2).

Исходя из данных лаборатории, вероятность магнитной бури в четверг составляет 40%, а в пятницу – 20%. Сильный магнитный шторм, в свою очередь, может произойти 28 ноября с вероятностью в 5%, а 29-го числа с вероятностью в 40%.

Немногим ранее на Солнце произошла мощная вспышка M9.4 продолжительностью 34 минуты. Также ученые зарегистрировали в этот день еще две вспышки – М1.1 и М1.8.

При этом ожидается, что максимальная активность Солнца в текущем цикле может выпасть на лето 2025 года. При этом конкретные даты рекордных вспышек и магнитных бурь предсказать невозможно.