Послов РФ и Белоруссии не пригласят на церемонию вручения Нобелевской премии в 2022 году

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Нобелевский фонд не пригласит послов РФ и Белоруссии в Швеции на церемонию вручения Нобелевских премий за 2022 год, которая пройдет в Стокгольме 10 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

В фонде подчеркнули, что такое решение было принято в связи с продолжающейся специальной военной операцией России на Украине.

Церемония вручения Нобелевской премии традиционно проводится 10 декабря – в день смерти ее учредителя Альфреда Нобеля.

Ранее сообщалось, что Нобелевская премия мира в этом году присуждена белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, ликвидированному по решению суда российскому центру "Мемориал" (признан в РФ иноагентом) и украинскому Центру гражданских свобод.

Лауреаты премии получат ее за "представление гражданского общества в своих странах". В Осло заявили, что они "продвигали право критиковать власти и защищать фундаментальные права граждан".

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