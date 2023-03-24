Жители Москвы смогут увидеть северное сияние

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Полярное сияние можно будет наблюдать в Москве и Санкт-Петербурге из-за сильнейшей за последние годы магнитной бури. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Отмечается, что магнитная буря фиксировалась с 16:00 23 марта и начала стихать только к полудню пятницы, продлившись почти сутки. При этом крупных вспышек на Солнце в это время не было, ученые объясняют явление попаданием Земли в поток быстрого солнечного ветра.

В связи с колебаниями геомагнтного поля уже поступают сообщения о полярных сияниях в районе 65 градусов северной широты и выше. Свечение в верхних слоях атмосферы также можно будет наблюдать до широт 45–50 градусов.

Ранее сообщалось, что 28 марта произойдет парад планет – в одну линию выстроятся Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера. Тем не менее москвичи не смогут наблюдать это явление, поскольку одни планеты скроет Солнце, а другие будут видны только через телескоп. У жителей столице будет шанс разглядеть лишь Венеру и Марс.



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