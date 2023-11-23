Ученые обнаружили ресурсы для производства воды на Луне

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Участники будущих лунных миссий получат возможность добывать воду из камней и грунта, собранных на Луне. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на анализ ученых из Исследовательской лаборатории ВМС (NRL) США.

Эксперты рассмотрели образцы лунных минералов, полученных от NASA, и нашли в них водород.

"Водород потенциально может стать ресурсом, который можно будет использовать непосредственно на поверхности Луны", – отметила ведущий автор исследования Кэтрин Берджесс.

По оценкам специалистов, стоимость доставки одной бутылки воды на Луну может обойтись в несколько тысяч долларов. Воду можно разделить на кислород и водород для применения газы для топлива.

Как добавили ученые, такое открытие является важным для изучения молекулярного водорода за пределами лунных полюсов.

Ранее сообщалось, что российские космонавты могут отправиться на Луну в период с 2031 по 2040 год. Возведение самой лунной базы запланировано на период с 2041 по 2050 год. В дорожной карте указывается, что в это время ученые намерены осуществить "закрепление приоритета" России на Луне. Вместе с тем в 2041–2050 годах предполагается начало добычи и использования воды, в том числе кислорода.

До этого глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что эксплуатация МКС будет продлеваться настолько, насколько это будет возможно. По его словам, в настоящее время полным ходом идут работы над проектом перспективной Российской орбитальной станции (РОС) в Ракетно-космической корпорации "Энергия".

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