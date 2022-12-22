Американские астронавты вышли в открытый космос

Фото: blogs.nasa.gov

Американские астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио вышли в открытый космос для установки новых солнечных антенн iRosa, сообщает NASA.

Плановый выход астронавтов начался в 16:19 (время по Москве) с перевода скафандров в режим автономного питания. В ближайшее время Кассада и Рубио покинут станцию МКС и выйдут в открытый космос.

"Для Кассады и Рубио это третий выход в открытый космос в карьере. Планируется, что они проведут на внешней поверхности МКС около 7,5 часа", – отмечается в сообщении.

В NASA отметили, что модернизация системы солнечного питания МКС началась еще в 2021 году. За это время астронавты установили три из шести запланированных раздвижных антенн iRosa. После завершения работ станция сможет вырабатывать электроэнергию на 30% больше, рассчитывает NASA. Общая доступная мощность на МКС вырастет с 160 до 215 киловатт.

Ранее астронавты Кассада и Рубио не смогли совершить выход в открытый космос из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Американцы должны были выйти в открытый космос для проведения монтажных работ, чтобы модернизировать систему энергоснабжения.

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