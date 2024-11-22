Опубликованы первые кадры умирающей звезды за пределами Млечного Пути

Фото: eso.org/K. Ohnaka et al., L. Calçada

В Чили астрономам удалось получить увеличенный снимок умирающей звезды WOH G64, которая находится за пределами Млечного Пути, сообщает Европейская южная обсерватория (ESO).

Отмечается, что ученые знали об этой звезде уже несколько десятилетий. Ее размеры примерно в 2 000 раз превышают размеры Солнца. Она классифицируется как красный сверхгигант и находится в Большом Магеллановом Облаке.

"Звезда WOH G64, расположенная на расстоянии 160 тысяч световых лет от нас, была получена благодаря впечатляющей резкости, которую обеспечивает интерферометр "Очень большого телескопа" ESO", – говорится в материале.

При сравнении полученных снимков с предыдущими наблюдениями астрономии обнаружили, что за последнее несколько лет звезда стала тусклее. По словам ученых, красные сверхгиганты, вроде WOH G64, сбрасывают внешние слои газа и пыли на последних стадиях жизни. При этом процесс может занять тысячи лет.

"Эта звезда – одна из самых экстремальных в своем роде, и любое резкое изменение может приблизить ее к взрывному концу", – объясняет соавтор исследования Якко ван Лун.

Ранее Европейское космическое агентство опубликовало самые детальные снимки поверхности Солнца, которые были сделаны с помощью аппарата Solar Orbiter. По информации ЕКА, новые снимки Солнца собраны из фотографий, которые были сняты 22 марта 2023 года. Каждый кадр состоит из 25 изображений, которые специалисты смогли запечатлеть в течение более 4 часов.

