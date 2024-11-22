"Роскосмос": полет станции "Луна-26" к спутнику Земли займет 22 дня

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Станция "Луна-26" будет лететь к естественному спутнику Земли 22 дня. Об этом гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил в интервью телеведущей Марине Ким для проекта "Новый мир" на телеканале "Соловьев Live".

"Луна-26" должна быть запущена, и она будет добираться до Луны уже по другой схеме, используя орбиты сначала околоземную, потом окололунную", – пояснил Борисов.

Он отметил, что такая траектория нужна, чтобы на всех этапах исключить возможные нюансы и отработать ответственную за функционирование миссии аппаратуру. По достижении Луны станция будет летать примерно на близкой к околополярной орбите, выбирать площадку для будущей посадки и также выполнять роль ретранслятора для передачи сигналов после посадки "Луны-27", которую запустят через год.

Гендиректор "Роскосмоса" также напомнил о планах дублировать станцию "Луна-27" для повышения надежности миссии, однако, с его слов, все будет зависеть от финансирования.

Ранее ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-29", который доставит МКС новогодние подарки, стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур. Состыковаться с модулем "Поиск" корабль должен 23 ноября в 17:36 по московскому времени.

"Прогресс МС-29" доставит на станцию почти 2,5 тысячи килограммов грузов, среди которых 869 килограммов – топливо дозаправки, 420 литров – питьевая вода, 43 килограмма сжатого в баллонах азота, а также около 1,2 килограмма различного оборудования и материалов.