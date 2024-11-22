Ученые СПбГЭТУ "ЛЭТИ" научили нейросеть "говорить" на языке кашалотов

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Ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" научили нейросеть "говорить" на языке кашалотов. "Речь" млекопитающих разделили на отдельные звуки, после чего программа может строить из них новые сигналы. Об этом сообщил RT.

Уточняется, что нейросеть может имитировать индивидуальные особенности "речи" определенного кашалота. Новая разработка поможет биологам классифицировать морских обитателей, поскольку у каждой группы млекопитающих свои особенности коммуникации, и изучить их способы общения.

Известно, что кашалоты используют звуки не только для общения с себе подобными, но и для ориентирования в пространстве. Испуская сигналы в ультразвуковом диапазоне, они узнают о расположении препятствий на пути.

Теперь ученые планируют обучить нейросеть для генерации звуков любого животного или птицы.

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