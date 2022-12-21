Фото: roscosmos.ru

Орбита МКС может быть скорректирована из-за угрозы столкновения с космическим мусором, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"Маневр уклонения Международной космической станции от возможного столкновения с космическим мусором может быть выполнен в 16:42 (по московскому времени)", – уточнили в "Роскосмосе".

Маневр планируется выполнить с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-20".

Ранее был отменен выход в космос астронавтов Фрэнка Рубио и Джоша Кассады. Американцы должны были выйти в открытый космос для проведения монтажных работ, чтобы модернизировать систему энергоснабжения.





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