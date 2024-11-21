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21 ноября, 14:21

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Foundations: ученые разработали концепцию "локального времени"

Ученые предложили новый способ измерения времени

Фото: depositphotos/carloscastilla

Российские ученые в составе международной группы разработали концепцию "локального времени", позволяющую описывать его течение в различных физических системах. Статья размещена в Foundations.

Время само по себе неопределимо, человек может лишь ощутить и измерить его течение, уверена доцент кафедры высшей математики Донского государственного технического университета Надежда Красий. Авторы публикации выяснили, что представление о времени могло появиться у предков человека около 3 миллионов лет назад из-за наблюдения за днем и ночью.

Позже древние представители гоминид могли заметить фазы Луны и природные явления, связанные с ними. Затем кто-то впервые посчитал число дней между двумя полнолуниями и создал первую меру течения времени.

По теории исследователей, время является самостоятельным потоком, которое движется и меняется по собственным законам, поэтому оно может замедляться и ускоряться, а также меняться в зависимости от условий. При этом понятие времени не совпадает с астрономическим и зависит исключительно от его протекания и происходящих в нем изменений, добавляют ученые.

Чтобы связать абстрактное время с конкретными физическими явлениями они применили геометрию кривых, риманову геометрию, теорию вероятности, теорию дифференциальных уравнений и другие методы.

В ряде математических моделей им удалось ввести строгое понятие "локального времени", определив его на основе упорядоченного набора измерений различных величин, проведенных в один и тот же момент. Математическое определение, предложенное исследователям, позволит не только описать свойства явлений, но и предсказать их развитие.

Ранее в музей Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН был передан "Ачинский жезл". Его нашли еще в 1972 году в ходе раскопок в Ачинской палеолитической стоянке, где 19–20 тысяч лет назад жил древний человек.

Костяной предмет представляет собой лунно-солнечный календарь возрастом 17–18 тысяч лет назад, что делает его старейшим календарем Евразии. Одно время находка была утрачена, но ее удалось вновь найти.

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