И снова 29 февраля: зачем человечеству понадобился високосный год

Каждые четыре года на календаре появляется лишний день – 29 февраля. Научный обозреватель Москвы 24 Николай Гринько объяснил, почему так происходит и зачем вообще люди придумали високосный год.



2024-й год – високосный, а это означает, что в феврале будет 29 дней. Мы настолько привыкли к такому положению вещей, что даже не задаемся вопросом: а чем, собственно, провинился именно этот месяц? Ведь логичнее было бы вставить лишний день в начало года – сделав, допустим, 32 декабря или даже 0 января.

На самом деле попытки согласовать небесную механику и земной календарь предпринимались множество раз, и февраль "пал жертвой" одного из таких экспериментов.

Причина всей неразберихи заключается в том, что движение Земли вокруг Солнца не слишком согласовано с вращением планеты вокруг собственной оси. Проще говоря, астрономический год невозможно без остатка разделить на сутки. Представители всех человеческих цивилизаций, обладающих знаниями об астрономии, понимали это и пытались решить проблему.

Например, по древнеегипетскому календарю год состоял из 12 месяцев по 30 дней каждый, но в конце к нему добавляли несколько дополнительных суток. В китайском изменения чуть более масштабны: здесь каждые три года добавляется целый дополнительный весенний месяц. Исламский мир, живущий по лунному календарю, проводит еще более глобальные календарные реформы. "Арабский цикл" состоит из 30 лет: 19 обычных по 354 дня и 11 високосных по 355 дней. "Турецкий цикл" длится восемь лет, из которых три – високосные, когда дополнительный день добавляется к последнему месяцу.

Привычный нам четырехлетний цикл с одним високосным годом берет начало в Древнем Риме. Ромул, один из основателей Вечного города, установил римский республиканский календарь примерно в 738 году до нашей эры. И постановил, что год начинается с марта, длится всего 10 месяцев и... не учитывает зиму, потому что в это время года все равно никто не работает.

Лишь второй римский царь Нума Помпилий включил эти месяцы в календарь – ими стали Ianuarius (январь) и Februarius (февраль), добавленные в конец года. И все равно консулам периодически приходилось объявлять дополнительный месяц Mercedonius – он длился 27 или 28 дней и внезапно начинался после 23 февраля.

В конце концов Юлий Цезарь решил избавиться от неразберихи и разработал Новоюлианский календарь: 365 дней в обычный год и 366 в високосный. Правда, чтобы запустить его, пришлось сначала устроить "корректирующий год", который продлился 445 дней и назывался ultimus annus confusionis ("последний год путаницы").



Юлианский календарь, также сделавший началом года 1 января, веками использовался по всей Европе по мере расширения Римской империи. Но он все равно был несовершенен: в результате к XVI веку календарь расходился с положением Солнца на целых 10 дней, и это побудило тогдашнего папу Григория XIII ввести новый – григорианский. Именно им мы (с некоторыми оговорками) пользуемся по сей день.

Кстати, этот календарь быстро приняли далеко не все. Например, Швеция долго металась между юлианским и григорианским, и возникшая в путаница потребовала введения двух лишних дней. В результате в 1712 году у шведов был 30-дневный февраль.

Казалось бы, сегодня человечество научилось настолько точно отсчитывать время и отслеживать положение небесных тел, что в наши дни мы живем по самому точному календарю из всех возможных. Однако это не совсем так. В 1972 году в календарь была внесена еще одна корректировка: появились високосные секунды. Они призваны компенсировать оставшуюся разницу между Всемирным координированным временем (UTC), основанным на григорианском календаре, и временем атомным, которое приближено к солнечному и немного быстрее.

Остается надеяться, что больше корректировок не потребуется, поскольку календари отныне идеально соответствуют движению планеты вокруг светила.

Хотя…