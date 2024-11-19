Первый петроглиф с изображением знака зодиака обнаружили в Египте

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Археологи из австралийского Университета Маккуори обнаружили в египетской местности эль-Хош наскальный рисунок зодиакального Козерога –причудливого животного с головой козла и хвостом рыбы. Возраст петроглифа, как уточнили ученые, составляет 2100 лет. Об этом сообщили в Journal of Egyptian Archaeology.

Эксперты указали, что рисунок предполагаемого Козерога соседствовал с изображением существа, похожего на хамелеона. Пока точный смысл петроглифов ученым неизвестен.

Руководитель исследования, доктор Линда Эванс отметила, что египтяне не использовали в иконографии фараонов изображения, подобные Козерогу.

Предполагается, что петроглиф был вырезан в греко-римский период между первым и вторым веками до нашей эры. Также возможно, что он был сделан до второго века нашей эры, на что указывает его форма хвоста. Римский вариант символа Козерога с петлеобразным хвостом стал популярным только после начала второго века нашей эры.

Исследователи указывают, что рисунок сделан довольно грубо, вероятно, что неизвестный художник делал его по памяти. Эксперты предполагают, что петроглиф сделан для указаний на определенные созвездия и облегчения навигации в пустыне.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили на телах Таримских мумий из Китая следы древнейшего кефирного сыра, возраст которого 3 600 лет. Ученые считают, что изготовление кефира на северо-западе Китая было развито со времен бронзового века.