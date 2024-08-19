ABC7: ученые США тестируют препараты для приостановки старения организма

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Американская компания Telomir Pharmaceuticals в сотрудничестве с учеными тестирует инновационные препараты, при помощи которых надеются замедлить или даже обратить вспять старение организма. Об этом сообщает телекомпания ABC7.

по данным СМИ, новый препарат направлен на удлинение теломерных колпачков на стволовых клетках человека, что позволит телу воспроизводить стволовые клетки и продолжать восстанавливать их, так что пациент "сможет буквально помолодеть".

Отмечается, что лекарство уже протестировали на двух пожилых собаках: у одной из них диагностировали рак, у второй – артрит. После приема таблеток состояние их здоровья улучшилось на глазах. Всего в тестировании участвуют десять собак. Результаты планируют обнародовать в 2025 году.

Специалисты надеются, что в будущем препарат сможет помочь и людям. Доклинические данные, полученные во время исследования клеток человека в искусственных условиях, показали, что теломеры удлиняются на 200%.

Эксперты отмечали ранее, что сливочное масло может замедлить старение и закупорку сосудов. Кроме того, ежедневное его употребление до 10 граммов способствует выведению из организма избытка холестерина и нормализации липидного обмена.

Включение небольшого количества масла в рацион также полезно для больных сахарным диабетом легкой и средней тяжести. Помимо этого, оно улучшает качество кожи и нормализует секрецию инсулина.