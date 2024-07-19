Ученый Смит назвал принятие решения и его осознание двумя разными процессами

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Мозг человека принимает решения за полсекунды до того, как к нему приходит его осознание. Это означает, что фактически все люди живут прошлым. Об этом заявил консультант из Кембриджского университета доктор Крис Смит, передает News.ru со ссылкой на издание Еxpress.

Ученый пояснил, что принятие решения и его осознание, судя по всему, стоит рассматривать как два разных процесса. Эксперт рассказал, что ученые поставили опыт, в ходе которого отслеживали волны мозговой активности. В рамках исследования они заметили, что изменения в ней происходили за полсекунды до того, как участник эксперимента принимал какое-либо решение.

"Наш мозг представляет нашему сознанию, как мы поступаем, что мы делаем и как мы это делаем, с точностью до полсекунды после того, как мы на самом деле решили, что собираемся делать", – объяснил Смит.

Ранее ученые Итальянского технологического института обнаружили в человеческом мозге новый механизм распознания эмоций других людей. Он запускается через активации нейронов связи между префронтальной и ретросплениальной корой мозга. По мнению экспертов, активность этих областей может пригодиться в лечении психиатрических заболеваний и расстройств развития нервной системы.