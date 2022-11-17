Военный спутник запустят 27 ноября с космодрома Плесецк

Фото: TACC/Сергей Медведев

В воскресенье, 27 ноября, на космодроме Плесецк в Архангельской области проведут запуск ракеты "Союз-2" с военным космическим аппаратом. Об этом сообщается на сайте министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.

"27 ноября с космодрома Плесецк запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2" в интересах обороноспособности страны", – говорится в сообщении.

Старт ракеты-носителя запланирован на период с 17:00 до 19:30 по московскому времени. Отмечается, что резервные даты пуска – 28, 29 и 30 ноября.

2 ноября с Плесецка стартовала ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" с военным спутником. Выведение космического аппарата на орбиту прошло штатно в соответствии с установленным планом.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!