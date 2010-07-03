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Общество

01:17

Москвичи не увидят один из ярчайших метеоритных потоков осени

наука общество

Фото: depositphotos/Fundiworks1

Убывающая Луна станет помехой в наблюдении за одним из ярчайших метеорных потоков нынешней осени. Ожидается, что небесное явление достигнет своего пика в ночь на 18 ноября. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Московского планетария.

"В 2019 году в ночь пика ожидается до 15 метеоров в час. Но убывающая Луна (Ф=0,70), которая в ночь максимума располагается недалеко от радианта Леонид в созвездии Рак, существенно помешает наблюдениям", – подчеркнули в пресс-службе.

В общем метеорный поток проходит с 6 по 30 ноября. При этом своего максимума явление достигнет в 2:00 по московскому времени в ночь на понедельник, 18 ноября.

В планетарии разъяснили, что метеоры белого цвета, рожденные остатками кометы Темпеля-Туттля, можно будет разглядеть под утро над восточным горизонтом. Отмечается, что небесное тело делает один оборот вокруг Солнца за 33 года на Земле. Когда комета приближается к голубой планете, метеорный поток усиливается.

Самый яркий поток пришелся на 1833 год. По сведениям очевидцев, "по своей частоте метеоры в тот момент едва уступали частоте снежных хлопьев во время среднего снегопада".

Ранее москвичи смогли увидеть редкое астрономическое явление – транзит Меркурия. В следующий раз его можно будет наблюдать только в 2032 году.

Москвичи смогут увидеть прохождение Меркурия по диску Солнца

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