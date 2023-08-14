Археологи обнаружили кость с неандертальским орнаментом в Брянской области

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Археологическая экспедиция Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН нашла кость с орнаментом, по предварительным данным, нанесенной неандертальцем, в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ИИМК РАН Андрея Полякова.

"Я отмечу работу Верхнедеснинской экспедиции нашего института <...> на берегу реки Десна в Хотылево. Памятник Хотылево-1 <...> относится к эпохе среднего палеолита – это та эпоха, когда у нас еще жили неандертальцы, и эта экспедиция изучает памятники, оставленные неандертальцами", – отметил он.

По словам директора организации, данная находка может являться древнейшей. Поляков подчеркнул, что она станет важным свидетельством символической деятельности. Один из клиновидных ножей, который обнаружили на стоянке Хотылево-1, оказался сделан из привозного кремния, что демонстрирует передвижения неандертальцев, уточнил он.

"Это огромный пласт научной информации, который теперь нужно изучать", – добавил глава ИИМК РАН.

Ранее фрагмент окаменелой теменной кости пекинского человека нашли в ходе раскопок Чжоукоудянь в пригороде Пекина. Его смогли идентифицировать при помощи технологий с компьютерной томографией и 3D-реконструкцей. Это оказалось первой окаменелостью человека эпохи плейстоцена, найденной на данном участке с 1973 года. Представитель исследовательской группы отметил, что благодаря новой окаменелости ученые смогут изучить эволюцию человека в регионе.

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