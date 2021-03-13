Астроном оценил опасность самого большого летящего к Земле астероида

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Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров рассказал, что летящий к Земле самый большой астероид не представляет для планеты никакой опасности. По его словам, угрозу могут составлять только те небесные тела, которые оказываются на расстоянии Луны.
"Скорость у всех тел на определенном расстоянии от Солнца определена жестко именно движением вокруг Солнца, она должна быть порядка 30 километров в секунду и сильно варьироваться от этого значения не может", – отметил специалист в эфире телеканала "Звезда".
Накануне стало известно, что к Земле приближается самый большой в этом году астероид 2001 FO32. По словам ученых, небесное тело диаметром 914 метров пролетит над Землей на расстоянии около двух миллионов километров 21 марта в 19:03.
Во время приближения к Земле астероид будет двигаться со скоростью около 124 тысяч километров в час. Это больше, чем у большинства других астероидов, подчеркнули специалисты. По их прогнозам, в следующий раз небесное тело приблизится к планете только в 2052 году.
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