В янтаре нашли лапу вымершей птицы

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Ученые обнаружили лапу давно вымершей птицы в куске бирманского янтаря. Как выяснилось, древнее пернатое имело уникальную особенность – ее средний палец был вдвое длиннее голени. По оценкам палеонтологов, возраст артефакта – около 99 миллионов лет, сообщает "Мир 24".

Как рассказали специалисты, птица относится к ранее неизвестному вымершему виду. Ее назвали Elektorornis chenguangi. По словам палеонтолога Лиды Син из Китайского геологического университета, древние птицы "развили много различных особенностей, чтобы приспособиться к окружающей среде".

Уточняется, что янтарную окаменелость нашли еще в 2014 году, но сперва исследователи посчитали, что внутри находится лапа ящерицы. Однако последующий анализ показал, что речь идет о лапе древнего пернатого.

Ученые предположили, что птица Elektorornis chenguangi по размерам напоминала воробья. Она могла исчезнуть вместе с динозаврами 66 миллионов лет назад, считают специалисты.

По данным палеонтологов, длина среднего пальца древнего пернатого равна 9,8 миллиметра. Это на 41% длиннее второго пальца и на 20% длиннее голени. Как заявили ученые, такими пропорциями не обладает больше ни одна птица – вымершая или существующая. Кроме того, такие параметры не характерны даже для тех видов животных, которые могут лазить по деревьям.

Ранее ученые воссоздали облик древнейшего животного на планете, изучив окаменелость. По мнению палеонтологов, оно было похоже на желеобразную медузу в форме капли и обитало на Земле около 600 миллионов лет назад. Как уточнили исследователи, самое древнее существо напоминает гребневиков вида Pleurobrachia. Эти хищные морские животные сейчас широко распространены в Мировом океане. У древних созданий были щупальца и слизистые образования, а также своего рода "реснички" для передвижения, как и у современных гребневиков.