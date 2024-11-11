В небе над Казанью появился небольшой болид

Фото: телеграм-канал Mash Iptash

Небольшой болид появился в небе над Казанью в минувшее воскресенье, 10 ноября, заявил директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.

По словам ученого, болиды относятся к ряду метеоритов, оставляющих за собой след, благодаря которому можно увидеть, как в атмосфере происходит их распад и горение. Наблюдение такого космического объекта в небе – явление штатное, отметил Нефедьев. Так как, по его словам, ежегодно в атмосферу Земли влетает примерно 500 тысяч тонн метеоритного вещества.

Однако необычность данного явления заключается в том, что города занимают очень маленькую площадь на поверхности планеты, объяснил ученый.

"Вероятность того, что мы в городе увидим болид, по теории вероятности очень мала. В основном эти явления наблюдаются над океанами", – сказал Нефедьев в беседе с РИА Новости.

В связи с этим он поздравил всех жителей, ставших свидетелями такого редкого для города астрономического объекта.

Тем временем телескопы "Хаббл" и "Джеймс Уэбб" NASA зафиксировали сближение и столкновение спиральных галактик NGC 2936 и NGC 2937. В агентстве отметили, что столкнувшиеся галактики расположены в созвездии Гидры и удалены на 23 миллиона световых лет.

Сейчас галактики, включающие в себя множество планет, находятся в процессе гравитационного взаимодействия. Как говорят ученые, расстояние между ними сокращается. В итоге галактики станут единым целым, однако этот процесс займет миллиард лет.