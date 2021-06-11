Астрономы засекли древнейший "галактический ветер"

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Астрономы получили снимки самого древнего "галактического ветра", источником которого была сверхмассивная черная дыра в центре древней галактики HSC J1243. До Земли ее свет шел 13,1 миллиарда лет. Об этом на своем сайте сообщает Национальная радиоастрономическая обсерватория Японии.
Под "галактическим ветром" ученые подразумевают потоки горячего газа, которые выбрасывает за пределы галактики. Их источниками специалисты считают сверхмассивные черные дыры. Эксперты полагают, что из-за ветров около половины близлежащих к нам галактик перестали производить новые звезды, так как они мешают холодной материи из межзвездной среды попадать в галактику.
Во время нового исследования доцент Национальной радиоастрономической обсерватории Японии Такума Идзуми и его коллеги наблюдали за древней галактикой HSC J1243, которая расположена в созвездии Девы.
В ее окрестностях ученые обнаружили множество быстрых потоков горячего газа, которые двигались от ядра галактики со скоростью примерно 500 километров в секунду. Согласно расчетам, силы этого "галактического ветра" было достаточно, чтобы помешать холодной материи попадать в галактику из межгалактической среды.
По мнению специалистов, это говорит о том, что практически с первых эпох жизни Вселенной выбросы черных дыр начали влиять на эволюцию галактик.
Ранее ученые из Лондонского университетского колледжа и Высшей школы в Париже создали самую большую на данный момент карту темной материи.
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