Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

19:21

В России придумали способ бороться с раком при помощи ржавчины

наука медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Группа российских ученых разработала способ эффективной доставки действующего вещества противоонкологических препаратов. В качестве стимулятора выступит ржавчина, сообщает сайт "Дни.ру".

Специалисты планируют увеличить эффективность лекарств и снизить побочные действия от приема препаратов за счет прямой доставки веществ в район опухоли. Для этого ученые предложили задействовать наночастицы на основе оксида железа.

Элемент внедрят в оболочку полимерных капсул, а высвобождать вещество будут с помощью нагрева и только в нужный момент. Как показали первые испытания, токсичность лекарств на здоровых клетках почти не ощущалась, заявил один из авторов исследования Михаил Зюзин.

В дальнейшем ученые планируют провести доклинические исследования на животных.

Ранее сообщалось, что за первые два дня стартовавшей акции по онкоскринингу обследование на шесть наиболее распространенных видов рака прошло более 11 тысяч жителей Москвы. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, профилактика и ранняя диагностика заболевания могут по-настоящему спасти человеку жизнь.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика