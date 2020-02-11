В России придумали способ бороться с раком при помощи ржавчины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Группа российских ученых разработала способ эффективной доставки действующего вещества противоонкологических препаратов. В качестве стимулятора выступит ржавчина, сообщает сайт "Дни.ру".

Специалисты планируют увеличить эффективность лекарств и снизить побочные действия от приема препаратов за счет прямой доставки веществ в район опухоли. Для этого ученые предложили задействовать наночастицы на основе оксида железа.

Элемент внедрят в оболочку полимерных капсул, а высвобождать вещество будут с помощью нагрева и только в нужный момент. Как показали первые испытания, токсичность лекарств на здоровых клетках почти не ощущалась, заявил один из авторов исследования Михаил Зюзин.

В дальнейшем ученые планируют провести доклинические исследования на животных.

Ранее сообщалось, что за первые два дня стартовавшей акции по онкоскринингу обследование на шесть наиболее распространенных видов рака прошло более 11 тысяч жителей Москвы. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, профилактика и ранняя диагностика заболевания могут по-настоящему спасти человеку жизнь.

