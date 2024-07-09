"Жоговурд": страны обратились к Еревану с просьбой убрать спутники с орбиты

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Несколько неназванных стран попросили Армению убрать с орбиты запущенные спутники Armsat-1 и Hayasat-1, пишет издание "Жоговурд" со ссылкой на источники.

По мнению экспертов, отправленные в космос спутники стали проблемой для спутников других стран, нарушив их работу или часть программ. В газете уточнили, что Armsat-1 и Hayasat-1 запустили непрофессионально, а расчеты провели неверно.

В издании предположили, что отставка заместителя министра высокотехнологической промышленности Армении Авета Погосяна связана именно с этим. Однако чиновник это отрицает, дополнили в газете.

Между тем в июне НАСА сообщило, что Армения подписала соглашение с Соединенными Штатами о принципах и нормах поведения в космосе на пути освоения Луны, Марса и далекого космического пространства.

Ранее ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник NROL-186 в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Детали о предназначении спутника строго засекречены, но известно, что его работа сосредоточится на перехвате радиосигналов.