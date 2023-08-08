Астрономы предупредили о магнитной буре 8 августа

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Днем 8 августа на Земле ожидается магнитная буря, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН имени Лебедева РАН.

По их прогнозам, буря будет относиться к категории G1 – слабые возмущения. Больше в течение месяца магнитных бурь не ожидается.

До этого магнитная буря была зафиксирована на Земле днем 1 августа. Еще раньше возмущения геомагнитного поля были зафиксированы 25 июля, буря продлилась два дня. Причиной явления стали семь слабых вспышек класса C на Солнце.

Врач Андрей Тяжельников порекомендовал ограничить употребление жареного, мучного и соли во время магнитных бурь. Помимо этого, необходимо есть больше зелени, овощей и фруктов, пить много воды и заменить крепкий чай и кофе на травяные настои.

"Москва сегодня": Землю накрыли сокрушительные волны магнитных бурь