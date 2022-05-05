Ученые оценили опасность передачи коронавируса по воздуху

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ученые из Мичиганского университета сообщили, что коронавирус в тысячу раз лучше передается по воздуху, чем через поверхности, сообщает Journal of Exposure Science&Environmental Epidemiology.
В ходе исследования специалистами были взяты образцы из воздуха и с поверхностей их кампуса, после чего они выявили более высокую вероятность вдыхания вирусных частиц, чем попадания на пальцы от касания. Пробы взяли из кабинетов, кафетерия, спортзала, аудиторий и автобусов.
"Общий риск заражения вирусом был низким во всех местах, которые мы исследовали", – отметили ученые.
При этом доля положительных проб была выше в спортзале – 75% для воздуха и 50% для поверхностей. Наиболее зараженным местом стал питьевой фонтанчик, в то время как на тренажерах вирусов не было выявлено.
Специалисты сопоставили исследованные положительные образцы с реальными случаями заражения вирусом в кампусе и заключили, что инфицирование от зараженной поверхности случаются примерно в 1 из 100 тысяч контактов, а переносимыми по воздуху вирусными частицами – в 1 из 100 контактов.
Ранее ученые Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона сравнили влияние на мозг коронавируса со старением на 20 лет.
Специалистами были изучены данные 46 переболевших COVID-19 в тяжелой форме от 28 до 83 лет, которых через 6 месяцев после болезни попросили пройти тестирование, выявляющее когнитивные параметры.
По результатам тестирования, которые сравнили со среднестатистическими показателями 66 тысяч человек, выяснилось, что у перенесших заболевание снизились точность, скорость ответов, баллы IQ. При этом общее ухудшение когнитивных функций сравнимо со старением мозга с 50 до 70 лет.
Среднероссийские показатели заболеваемости COVID-19 превышены в 40 регионах РФ
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