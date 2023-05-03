Российские космонавты приступили ко второму в 2023 году выходу в открытый космос

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос второй раз за 2023 год. Трансляция ведется на YouTube-канале госкорпорации "Роскосмос".

В рамках внекорабельной деятельности космонавты перенесут с модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" шлюзовую камеру. Помогать Прокопьеву и Петелину будет космонавт Андрей Федяев, находящийся внутри МКС, он будет управлять манипулятором ERA.

Согласно программе выхода в космос, космонавты проведут вне станции 6 часов 22 минуты.

Ранее космонавты проводили внекорабельную деятельность 19 апреля. За это время космонавты выполнили работы по переносу радиатора с модуля "Рассвет" на лабораторный модуль "Наука", их деятельность заняла 7 часов 54 минуты.

"Роскосмос" анонсировал выход космонавтов на поверхность МКС