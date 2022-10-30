13:27Транспорт
Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта столицы с профессиональным праздником в личном телеграм-канале.
"Сегодня День работника автомобильного и городского транспорта. Московские специалисты ежедневно обеспечивают комфортные поездки миллионов пассажиров, своевременно доставляют необходимые товары и грузы", – написал мэр.
Градоначальник поблагодарил специалистов за преданность профессии и добросовестный труд и пожелал работникам отрасли крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.
В своей публикации Сергей Собянин также отметил, что городские власти стремятся повышать привлекательность городского транспорта за счет модернизации автопарка и внедрения современных цифровых сервисов. Кроме того, улучшается дорожная ситуация.
Ранее с аналогичным обращением к работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта выступил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул важность отлаженной и эффективной работы транспортной отрасли.
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