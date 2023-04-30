Собянин рассказал о развитии северо-запада Москвы в рамках программы "Мой район"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Покровском-Стрешневе, Хорошево-Мневниках, Щукине и Строгине на северо-западе Москвы в последние годы реализовали множество проектов, которые сделали эти районы более комфортными для жизни. Об этих проектах в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Сегодня северо-запад является одним из центров метростроения столицы. В 2016 году было открыто Московское центральное кольцо со станциями "Стрешнево", "Панфиловская", "Зорге" и "Хорошево", – написал мэр.

Он также отдельно выделил открытие Большой кольцевой линии метро, строительство Северо-Западной хорды и реконструкцию Волоколамского шоссе.

Одним их наиболее масштабных проектов в той части города он назвал реабилитацию парка "Покровское-Стрешнево". При этом в порядок привели не только его, но и Всехсвятскую рощу и некоторые другие зеленые территории.

В указанных районах власти активно развивали и социальную инфраструктуру. В частности, там возвели крупнейший в Москве перинатальный центр при ГКБ № 67 имени Ворохобова. Были приведены в порядок и поликлиники, например, детская поликлиника № 58 на Новощукинской улице.

Также в СЗАО продолжается строительство и реконструкция образовательных учреждений. За последние 10 лет там появились пять новых школ и 10 детских садов.

"Это динамично развивающиеся районы, которые с каждым годом становятся все более удобными для жизни", – подытожил градоначальник.

28 апреля Сергей Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал в столичном районе Нагатинский Затон. В ходе работ специалисты очистили акваторию, а также создали набережные, пешеходные маршруты и провели комплекс мер по благоустройству.

