Собянин рассказал о строительстве культурно-досугового центра в Северном Бутове

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На улице Грина в столичном районе Северное Бутово начинается строительство культурно-досугового центра. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Начинаем строить культурно-досуговый центр в районе Северное Бутово. Сделаем его передовой площадкой для творческого развития москвичей", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам мэра, центр будет поделен на три зоны: зрелищную, клубную и административную. Так, в первой предусмотрят концертный зал на 300 мест, где можно будет проводить в том числе кинопоказы.

В клубной же зоне появятся помещения для занятий танцами, музыкой и рисованием. В частности, там организуют детскую студию раннего развития. А административную часть выделят под различные бытовые и технические помещения.

Также на территории центра предусмотрят парковку для автомобилей.

Завершить строительство планируется уже в следующем году.

Ранее в Савеловском районе Москвы завершилось строительство многофункционального районного центра "Место встречи Прага" на месте бывшего советского кинотеатра. Сейчас объект готовится к вводу в эксплуатацию.



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