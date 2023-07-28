Собянин: развитие электронных услуг избавляет москвичей от бумажной волокиты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За первые шесть месяцев текущего года благодаря цифровым сервисам москвичи избавились от необходимости оформлять в бумажном виде порядка 105 миллионов различных документов, что вдвое больше, чем годом ранее. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что все документы горожан попадают в так называемый базовый регистр, благодаря чему разные ведомства могут обмениваться ими самостоятельно. Поэтому для получения большинства услуг теперь достаточно просто оформить соответствующее заявление на mos.ru.

"Базовый регистр <...> работает с 2011 года. В нем хранится более 400 видов документов – от записи ребенка в спортивную секцию до оформления лицензии для предпринимателей", – приводит слова Собянина портал мэра и правительства города.

По словам мэра, сегодня наиболее активно межведомственное взаимодействие развивается в жилищно-коммунальной и социальной сферах. В прошлом году с помощью цифровых сервисов в Москве оказали порядка 650 миллионов услуг.

Ранее сообщалось, что проект правительства Москвы "Ценностные сервисы на портале mos.ru" стал лауреатом национальной премии в области информационных технологий "Приоритет: Цифра – 2023". Жюри особо отметило такие столичные сервисы, как "Вместе с культурой", "Библиотеки Москвы" и "Вывоз ненужных вещей".

