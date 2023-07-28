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17:10

Спорт

Собянин рассказал о развитии волейбола в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

28 июля российский волейбол отмечает столетие. По этому случаю Сергей Собянин рассказал, как данный вид спорта развивался в Москве и где им можно заниматься сегодня.

"Его (волейбола. – Прим. ред.) история началась в Москве с первого официального матча на Мясницкой. Тогда этим видом спорта увлекались в основном художники, актеры, кинематографисты – играли во дворах театров между репетициями и спектаклями", – приводит его слова портал мэра и правительства города.

Сегодня, по словам градоначальника, волейболом занимаются порядка 215 тысяч москвичей. Профессионалов учат в Московской волейбольной академии, Московской комплексной спортивной школе "Зеленоград", а также в центре спорта и образования "Москва-98".

Кроме того, в городе работают 107 волейбольных секций Москомспорта, записаться в которые можно онлайн. Однако поиграть в волейбол можно и недалеко от дома, например на оборудованных дворовых площадках или на некоторых городских пляжах.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ стартует проект "Пять верст", в рамках которого каждую субботу по территории выставки будут проводиться забеги на пять километров. Трасса забега пролегает от парка "Останкино" вдоль Каменских прудов до павильона "Кролиководство".

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