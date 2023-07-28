Собянин рассказал, как преобразится после благоустройства парк "Яуза"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал, что благоустройство парка "Яуза" вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда почти завершено.

"Мы начали (благоустройство. – Прим. ред.) с 2017 года. В основном в 2022, 2019, 2017 годах некоторые участки проходили. Просто гигантский объем, несколько районов вокруг. И вот практически в этом году почти все закончим. Здесь несколько остается участков, но это в основном промзоны и какие-то крупные инвестиционные проекты. Этим года два еще заниматься. <...> Можете гордиться: вы живете рядом с самыми большим парком Москвы", – сказал мэр Москвы в ходе осмотра работ и общения с местными жителями.

Градоначальник отметил, что вдоль Яузы планируется обустройство нескольких пляжных зон и пяти бассейнов с подогревом. Он отметил, что это место станет еще одной зоной отдыха в Москве, где можно будет загорать.

В пресс-службе мэра и правительства столицы уточнили, что в 2023 году благоустройство проходит в пойме Яузы вдоль Сухонской улицы, Олонецкого проезда, Сельскохозяйственной улицы и вблизи Ростокинского акведука на площади 118,6 гектара. При этом участки вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда площадью 70,9 гектара не требовали глобальных перемен, так как находились в приемлемом состоянии. Основной задачей благоустройства является обновление находящейся в парке инфраструктуры.

Завершение благоустройства парка "Яуза" вдоль улицы Сухонской и Олонецкого проезда намечено на сентябрь 2023 года. В рамках работ специалисты проложат велосипедный маршрут вдоль Сухонской улицы, между 1-м Медведковским и Новоосташковским мостами. Также дорожку сделают и со стороны Олонецкого проезда. Отмечается, что новые велодорожки войдут в единый беговой и веломаршрут вдоль Яузы. При этом общая протяженность велодорожек составит около 20 километров.

В рамках работ будут обновлены и экологические тропы с пешеходными мостами и смотровыми площадками. Так, на Сухонской улице приведут в порядок открытую летнюю сцену и партер для проведения культурных мероприятий. Помимо этого, создадут 16 площадок для детей вдоль улицы Сухонской и Олонецкого проезда. Также в парке обновят и обустроят 24 площадки для занятий спортом. Для владельцев питомцев создадут три площадки для выгула собак.

В настоящее время работы выполнены на 75%. К работам по благоустройству привлечены 400 человек и 35 единиц техники. Также одновременно ведутся работы по благоустройству еще двух участков парка "Яуза" – вдоль улицы Сельскохозяйственной вблизи Ростокинского акведука. Когда работы завершатся на указанных участках, будет выполнено 90% всех запланированных работ.

В 2024 году планируется закончить благоустраивать участки вдоль улицы Сельскохозяйственной и вблизи Ростокинского акведука. Также в следующем году специалисты приступят к проведениям работ на участке вдоль поймы реки Яузы по Чукотскому проезду.

В этом году столичные власти проводят работы по комплексному благоустройству 2 064 объектов, включая 11 природных и парковых территорий. К настоящему времени завершено благоустройство 783 объектов. Продолжаются работы на 1 281 объекте. В благоустройстве территорий задействованы более 30 тысяч человек и 7,7 тысячи единиц техники.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 80% работ по благоустройству Воробьевской набережной и Аллеи Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр на западе Москвы.

По его словам, работы на этих двух объектах станут завершающим этапом воссоздания уникального природного и спортивного кластера Воробьевы горы. В результате реализации проекта появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды.

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