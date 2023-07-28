Собянин: в ЮАО и ЮВАО по программе реновации передали под заселение 57 домов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

57 домов передали под заселение по программе реновации на юге и юго-востоке Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В ЮВАО ввели в эксплуатацию 38 новостроек, 35 из них готовы к переезду жителей", – сообщил мэр.

Сейчас первый этап программы реновации близится к завершению в Рязанском районе. В Нижегородском его выполнили на 85%, в Лефортове и Выхино-Жулебине – на 72%.

На юго-востоке Москвы продолжается проектирование 25 и строительство 33 жилых домов.

В южной части столицы на стадии заселения находятся 22 новостройки. Жильцы получат не только новые квартиры, но и комфортную инфраструктуру, поскольку первые этажи домов вместят порядка 100 помещений для открытия магазинов, кафе и предприятий услуг.

До этого стало известно, что девять домов по программе реновации строят и проектируют в столичном районе Фили-Давыдково. В стадии строительства находятся 6 объектов площадью 109,1 тысячи квадратных метров. Еще 3 объекта площадью 115,4 тысячи квадратных метров находятся в стадии проектирования.



Собянин: в ЮВАО возведут современные жилые кварталы для участников программы реновации