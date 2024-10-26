Собянин сообщил, что рынок "Москва – на волне" в Митине посетили 120 тыс человек за месяц

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Рыбный рынок "Москва – на волне" в Митине работает на протяжении месяца. За это время его посетили 120 тысяч человек, которые приобрели более 65 тонн продукции, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Мэр напомнил, что этот рынок является вторым подобным в городе. На нем представлено более 600 позиций рыбы и морепродуктов.



При этом все товары привозят из основных "рыбных" регионов России. Речь идет о Камчатке, Приморье, Магаданской, Мурманской и Ленинградской областях, Карелии, Республике Саха и прочих. При этом каждая партия продукции проходит обязательную проверку.



За исключением торговых рядов, на рынке были созданы зона открытой кухни, студия мастер-классов и фуд-холл с бистро. Во время различных праздников и фестивалей здесь проводятся концерты и соревнования шеф-поваров, указал мэр.

Так, с момента открытия рыбных рынков "Москва – на волне" на них прошли свыше 1,2 тысячи кулинарных мастер-классов для детей. Участие в них приняли почти 10 тысяч юных поваров.