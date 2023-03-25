Собянин рассказал, какие достопримечательности стало проще посетить после открытия БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин рассказал, какие достопримечательности стало проще посетить после открытия Большой кольцевой линии (БКЛ).

"Мы продолжаем традицию, заложенную еще в самом начале строительства метро, создавать каждую станцию уникальной", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Станция столичного метрополитена "Сокольники" посвящена строительству метро. На стенах разместили изображения первых метростроителей, а также фрагменты плакатов 1930-х годов. На потолке размещено историческое изображение схемы метрополитена.

Сама станция находится в пяти минутах ходьбы от самых красивых и больших зеленых зон Европы – одноименный парк, площадь которого более 500 гектаров. В XVI–XVII веках здесь проходила царская и великокняжеская соколиная охота, а сейчас – это место для прогулки с детьми, кроме того, в парке собираются любители шахмат, а также любители танцев на специальной площадке.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Станция "Новаторская" рассказывает москвичам и гостям столицы о тех людях, которые возводили в 37–38-м кварталах юго-запада столицы комплексы пятиэтажных домов по новейшим на тот момент технологиям и в рекордно короткие сроки.

Главной особенностью станции "Новаторская" является подвесной потолок из пластин многослойного стекла оранжевых тонов. Это первая станция московского метрополитена, где стекло используется в качестве отделочного материала потолка.

От "Новаторской" в 10 минутах ходьбы находится Воронцовский парка – садово-парковый ансамбль и старинная усадьба, которые давно стали одним из любимых мест отдыха москвичей. Летом для посетителей здесь работает прокат лодок, а зимой – прокат тюбингов. Кроме того, для гостей доступны развлечения, связанные с природой, историей, а также действуют зоны тихого отдыха.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станция "Мневники" выполнена в стиле авангард, в основе которого – ярко-красный объект в центре платформы. Также особенностью являются наклонный ход эскалаторов и частичное повышение высоты главного вестибюля и формирование атриума с естественным освещением.

В 10 минутах ходьбы от станции "Мневников" раскинулся природно-исторический парк "Москворецкий". Он является самой большой московской природной территорией, где можно покормить белок и птиц, посидеть у воды и прогуляться среди деревьев. В 20 минутах ходьбы находится Карамышевская ГЭС – одна из самых красивых городских гидроэлектростанций на Москве-реке.

Тремя самыми глубокими станциями БКЛ являются "Марьина Роща", "Савеловская", "Рижская". Кроме того, они являются настоящими подземными музеями. Путевые стены станций украсили чугунные тюбинги, пассажиры могут полюбоваться естественной красотой металла.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

У станции "Марьина Роща" самый длинный эскалатор. Его протяженность составляет 130 метров. Также у этой станции самые больше наземные вестибюли в метро.

От станции "Марьина Роща" можно дойти до Еврейского музея и центра толерантности за 17 минут. Путь до детского парка "Фестивальный" составит всего 5 минут. На его территории находятся две детские площадки, футбольное поле, волейбольная площадка, площадка для уличного баскетбола, манеж и конюшня с лошадьми. Работают спортивные секции, занятия в которых частично проходят на свежем воздухе.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На станции "Савеловская" необлицованные тюбинги, смонтированные на пилонах, покрыли прозрачными панелями. Благодаря этому платформа напоминает стеклянный тоннель с алюминиевым каркасом.

От станции метро можно за минуту дойти до Савеловского вокзала, за семь – до храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, который был возведен в конце XIX века по проекту Ивана Владимирова и относился к женскому Скорбященскому монастырю. Несмотря на то, что монастырский комплекс не сохранился, храм по-прежнему является одним из главных архитектурных акцентов Новослободской улицы.

Также недалеко от "Савеловской" находится дизайн-завод "Флакон" и "Хлебозавод № 9". Путь до них составляет менее 20 минут. Там желающие могут посетить концерты, выставки, кроме того, работают бары и кафе, мастерские и шоурумы локальных дизайнеров и художников и другие креативные пространства.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Станция Московского метрополитена "Рижская" является самой близкой к Кремлю станцией. Кроме того, от нее можно за четыре минут дойти до Рижского вокзала. Ценители образцов древнего зодчества предлагают могут дойти до храма Иконы Божией Матери "Знамение" в 2-м Крестовском переулке всего за 8 минут.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станция БКЛ "Электрозаводская" отличается тем, что на стене размещено панно "Битва героев" длиной 163 метра работы художника Александра Рукавишникова, на котором изображен собирательный образ защитника Древней Руси. Панно выполнено на стекле в технике многоцветной печати. От этой станции можно всего за 7 минут добраться до Дворца на Яузе, который считается одним из лучших театрально-концертных залов Москвы. За 5 минут можно дойти до Московского политехнического университета.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Для создания станции "Лефортово" архитекторы вдохновились образом Лефортовского дворца и богатым историческим наследием района. Так, одна из стен вестибюля украшена черно-белым панно с изображением дворца.

Желающие смогут дойти до Лефортовского парка и музея истории района за 9 минут, а до Екатерининского дворца – за 11 минут. Дворцовые залы закрыты для посетителей, но можно полюбоваться протяженной колоннадой из серого песчаника.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пяти минутах от станции "Петровский парк" находится Петровский путевой дворец, который не уступает по красоте "Царицыно", "Коломенское" или усадьбе Кусково.

В дизайн станции метро внесены изображения дворца. В вестибюлях и на потолках разместили декоративные тематические панно.

Также в шаговой доступности находится не только парк, но и стадион "Динамо", где проводится множество спортивных мероприятий, а еще концертный зал "Академия".

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Обитателям рек и озер Московского региона посвящено оформление "Нагатинского Затона". Стены украшены изображениями леща, карася, бычка, ротана, голавля, уклейки, налима, окуня, судака, плотвы, головастика и щуки.

Станция находится на мысе Нагатинской поймы, поэтому при выходе из нее открывается живописный вид на Москву-реку. Москвичи и туристы могут дойти до Коломенской набережной за 14 минут.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

От станции "Кленовый бульвар" можно добраться до музея-заповедника "Коломенское" за 7 минут.

Сам облик станции тесно связан с историей места. Силуэты наземных павильонов напоминают архитектуру дворца царя Алексея Михайловича, а конструкция подвесного потолка на платформенном участке – своды парадных зданий допетровской Руси.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

От станции "Каширская" за 5 минут можно дойти до дворца царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике "Коломенское".

Ключевыми художественными элементами станции являются 8 отреставрированных панно-барельефов скульптора Зои Ветровой из серии "Жизнь страны", созданные в 1969 году.

1 марта 2023 года Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".



"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о самых востребованных станциях БКЛ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!