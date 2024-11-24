Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил жительниц Москвы с Днем матери.

"Мама – это святое. Первый крик, первая улыбка, первое слово", – отметил мэр.

Он напомнил, что именно мамы окружают детей любовью, лаской и заботой. Кроме того, они радуются и переживают за своего ребенка, не уставая от данного труда. По его словам, труд матерей является самым женственным, благородным и благодарным.



"Дорогие наши мамы, мы вас очень любим и всем сердцем хотим, чтобы вы всегда были с нами. Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья и долгих лет жизни", – подытожил Собянин.

24 ноября в стране празднуется День матери. Обычно он отмечается в последнее воскресенье осени. В Москве пройдет свыше 150 различных мероприятий. Большинство из них будут бесплатными, но для доступа в некоторые потребуется предварительная регистрация.

В столице различные концерты, выставки, лекции и другие события состоятся в субботу и воскресенье, 23 и 24 ноября. Они пройдут в парках, библиотеках, музеях и культурных центрах.

